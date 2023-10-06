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سياسي فرنسي: نشهد في هذه الأيام ثورة ترامبوية حقيقية

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سياسي فرنسي: نشهد في هذه الأيام ثورة ترامبوية حقيقية
Globallookpress Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos
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اعتبر زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي اليميني الشعبوي، فلوريان فيليبو، أن هناك "ثورة ترامبوية" تحدث في الأيام الأخيرة.

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وكتب فيليبو على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي ("تويتر" سابقا): "في الأيام الأخيرة نشهد ثورة ترامبوية حقيقية: السيطرة على مجلس النواب ومواجهة الدولة العميقة... والتخلي عن أي مساعدة مالية لنظام زيلينسكي!".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن استعداده لتولي منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي مؤقتا حتى ينتخب الجمهوريون رئيسا جديدا للمجلس.

المصدر: نوفوستي

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