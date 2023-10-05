ترامب يتحدث عن إمكانية توليه منصب رئيس مجلس النواب مؤقتا

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن استعداده لتولي منصب رئيس مجلس النواب مؤقتا، حتى يقرر الجمهوريون من سيترأس المجلس بعد إقالة كيفن ماكارثي.

وقال ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز"، يوم الخميس: "طلبوا مني أن أتحدث بمثابة الشخصية الموحدة، إذ أن لدي أصدقاء كثيرين في الكونغرس".

وتابع: "إن لم يتسن لهم التصويت، سألوني ما إذا سأدرس إمكانية تولي منصب رئيس المجلس حتى يختارون أحدا للفترة الطويلة، لأنني أترشح للرئاسة".

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وأضاف: "سألوني ما إذا سأتولى ذلك لفترة قصيرة من أجل الحزب، بينما يتوصلون إلى الاستنتاج. وأنا لن أقوم بذلك لأنني أريده، بل سأقوم بذلك في حال الضرورة، في حال لم يتمكنوا من اتخاذ قرارهم".

ولم يوضح ترامب من بالضبط طلب منه النظر في إمكانية تولي منصب رئيس مجلس النواب.

وأعرب عن استعداده لتولي رئاسة المجلس لفترة 30 أو 60 أو 90 يوما، مضيفا أنه سيقوم بذلك "من أجل الحزب فقط".

يذكر أن كيفن ماكارثي تمت إقالته من منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي بعد اتهامه بانتهاك وعوده التي قطعها على نفسه أثناء انتخابه رئيسا للمجلس في يناير الماضي.

المصدر: "فوكس نيوز"