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زعيم المعارضة البولندية: لدى الحزب الحاكم خطة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي

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زعيم المعارضة البولندية: لدى الحزب الحاكم خطة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي
Globallookpress Monika Skolimowska/dpa
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أعلن زعيم المعارضة البولندية دونالد توسك أن حزب "الحق والعدالة" الحاكم، بقيادة ياروسلاف كاتشينسكي، لديه خطة لانسحاب بولندا من الاتحاد الأوروبي.

وقال توسك خلال لقاء مع الناخبين، يوم الخميس: "لدي المزيد من الإشارات... وتزداد لدي الأسباب ليس لأفترض بل لأؤكد، أن إحدى الخطط السياسية لكاتشينسكي و"الحق والعدالة" هي انسحاب بولندا من الاتحاد الأوروبي".

وأشار توسك إلى أنه لو بدأت بولندا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك سيكون "أسوأ مما هو بالنسبة لبريطانيا".

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ولفت إلى أنه بموجب التشريعات السارية، يمكن سحب بولندا من الاتحاد الأوروبي دون أي استفتاء، بل بالتصويت في البرلمان.

واعتبر توسك أن 80% من البولنديين راضون عن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي، حيث يوجد "تدفق الأموال والحدود مفتوحة".

ومن المتوقع أن تجري في بولندا يوم 15 أكتوبر الجاري انتخابات برلمانية جديدة.

المصدر: نوفوستي

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