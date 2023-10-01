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المعارضة البولندية تنظم مظاهرة حاشدة في وارسو

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المعارضة البولندية تنظم مظاهرة حاشدة في وارسو
Sputnik
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خرج آلاف المتظاهرين بمسيرة حاشدة في وارسو اليوم نظمها الموالون لرئيس الوزراء السابق زعيم حزب المنصة المدنية المعارض دونالد توسك، مطالبين برحيل الحكومة.

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ويشرف على تنظيم المسيرة، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، ورئيس وزراء بولندا السابق، وزعيم حزب المنصة المدنية المعارض حاليا دونالد توسك. وهي تجري للاحتجاج على سياسات حزب القانون والعدالة الحاكم.

ودعا توسك جميع المعارضين السياسيين لحزب القانون والعدالة للانضمام إلى الاحتجاج، واصفا إياه بـ"مسيرة المليون قلب".

ويحمل المحتجون الأعلام الوطنية ورايات الأحزاب والجمعيات السياسية، ولافتات بشعارات سياسية واجتماعية، تحتوي بعضها على كلمات بذيئة.

وانضم إلى المتظاهرين عدد كبير من مؤيدي رفع الحظر المفروض على الإجهاض، ومناهضي رجال الدين، ونشطاء حركة المثليين.

يشار إلى أن بولندا ستشهد انتخابات برلمانية عامة في 15 أكتوبر الجاري.

المصدر: نوفوستي

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