زعيم المعارضة البولندية: إما أن نطرد الحزب الحاكم أو يطردنا هو من الاتحاد الأوروبي

قال زعيم المعارضة البولندية الرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك إن بولندا ستخرج من الاتحاد الأوروبي إذا لم تتغير السلطة الحالية في الانتخابات المقبلة.

إقرأ المزيد

وكتب السياسي على شبكة التواصل الاجتماعي X: "في الخامس عشر من أكتوبر، إما أن نطرد حزب القانون والعدالة، أو أن يطردنا حزب القانون والعدالة من الاتحاد الأوروبي".

وسوف يجري الاقتراع يوم 15 أكتوبر المقبل، وبناء على نتائجه سيتم تشكيل حكومة جديدة. ووفقا لأحدث استطلاعات الرأي، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات، يتصدر حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا ترتيب الأحزاب البولندية، إلا أنه لن يتمكن من الفوز بأكثر من نصف الحقائب البرلمانية، وبالتالي فمن المرجح أن يتم تحديد من سيشكل الحكومة بناء على نتائج تشكيل الائتلافات.

المصدر: نوفوستي