بولندا تزيد وارداتها من الأسمدة من روسيا بأكثر من ثلاث مرات

يدل تحليل للمعطيات الإحصائية أجرته وكالة "نوفوستي"، على أن بولندا زادت مشترياتها من الأسمدة الروسية بمقدار 3.3 مرة في شهر يوليو.

ووفقا للدراسة، اشترت الشركات البولندية في يوليو من العام الماضي الأسمدة من روسيا مقابل 6.2 مليون دولار فقط، أما في هذا العام فوصل المبلغ إلى 20.2 مليون دولار. ونتيجة لذلك، احتلت الشركات الروسية المركز الثاني بين موردي هذه المنتجات إلى بولندا، رغم أنها احتلت في نفس الفترة من عام 2022 المركز السادس فقط.

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وشغلت ألمانيا المركز الأول في قائمة الدول الموردة للأسمدة إلى بولندا في شهر يوليو، وبلغت قيمة هذه الواردات 22.6 مليون دولار.

وتأتي ليتوانيا في المركز الثالث بمبلغ 13.5 مليون دولار. واكتملت المراكز الخمسة الأولى بفنلندا (8.3 مليون دولار) وهولندا (8.1 مليون دولار).

وبدأت بولندا في خفض مشترياتها من الأسمدة الروسية بشكل حاد في أبريل الماضي، حيث بلغت قيمة مشترياتها 22.6 مليون دولار. وفي نهاية العام، اشترت بولندا الأسمدة الروسية بقيمة 225.1 مليون دولار، مقارنة بـ 360 مليون دولار في عام 2021.

وفي الوقت نفسه، على مدى الأشهر السبعة من عام 2023، استوردت بولندا ما قيمته 97.6 مليون دولار من الأسمدة من روسيا - أي أقل بمقدار الربع مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

المصدر: نوفوستي