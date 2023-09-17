مشتريات الولايات المتحدة من الأسمدة الروسية تقفز إلى مستوى قياسي

كشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الأمريكية أن مشتريات الولايات المتحدة من الأسمدة الروسية سجلت في الفترة بين يناير ويوليو الماضيين مستوى قياسيا وبلغت 944 مليون دولار.

وتجاوزت بذلك الحد الأقصى السابق الذي تم تسجيله العام الماضي، عندما بلغت قيمة المشتريات لمدة 7 أشهر 900 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، انخفضت المشتريات في يوليو الماضي ثلاثة أضعاف مقارنة بشهر يونيو، وبنحو 40% على أساس سنوي إلى 54.4 مليون دولار.

واحتلت روسيا المركز الثاني في إمدادات الأسمدة للولايات المتحدة هذا العام، وتأتي كندا في المركز الأول، حيث صدرت ما قيمته 2.8 مليار دولار من الأسمدة في 7 أشهر.

وتشمل المراكز الخمسة الأولى أيضا المملكة العربية السعودية (484.4 مليون دولار)، وإسرائيل (216 مليون دولار)، وقطر (214.2 مليون دولار).

وفي المجمل، خفضت الولايات المتحدة وارداتها من الأسمدة بنسبة 22% في الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام، لتصل إلى 6 مليارات دولار فقط.

المصدر: نوفوستي