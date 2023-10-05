 
مباشر

إعلام عبري: إطلاق نار على مركبة إسرائيلية في منطقة حوارة بنابلس والجيش يطارد المنفذ (صور + فيديو)

أخبار العالم

إعلام عبري: إطلاق نار على مركبة إسرائيلية في منطقة حوارة بنابلس والجيش يطارد المنفذ (صور + فيديو)
RT / Youtube
حوارة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w624

أفادت "القناة 14" العبرية مساء الخميس بأن عملية إطلاق نار استهدفت مركبة إسرائيلية في منطقة حوارة بنابلس في الضفة الغربية.

وقالت القناة العبرية إن العملية لم تسفر عن إصابات، مشيرة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تطارد المنفذ.

وذكرت "القناة 14" العبرية بأن مستوطنة أصيبت بالهلع بعد إطلاق النار على مركبتها في حوارة، وأشارت إلى أن إطلاق النار أدى إلى تحطم الزجاج الخلفي للسيارة.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية أن منفذ عملية إطلاق النار انسحب من المكان بسلام، فيما لا تزال القوات تجري عمليات تمشيط بالمنطقة بحثا عنه.

وبحسب مجموعة المسعفين التابعة لمنظمة إنقاذ بلا حدود، فقد هاجم مسلحون سيارة عائلية في عملية إطلاق نار بالقرب من حوارة في الضفة الغربية وكانت تقل شخصين بالغين وطفلا.

وأفاد شهود عيان كانوا قريبين بأنهم سمعوا إطلاق نار وأن أحد السكان تعرف على المشتبه به الذي يحمل مسدسا في يده وهو يفر من المنطقة إلى بيتو، وفقا لمنظمة إنقاذ بلا حدود.

إعلام عبري: إطلاق نار على مركبة إسرائيلية في منطقة حوارة بنابلس والجيش يطارد المنفذ (صور + فيديو)
/ "X"
إعلام عبري: إطلاق نار على مركبة إسرائيلية في منطقة حوارة بنابلس والجيش يطارد المنفذ (صور + فيديو)
/ "X"

المصدر: إعلام إسرائيلي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الهيمنة إلى زوال ونتطلع لعالم بلا إملاءات.. أبرز تصريحات بوتين أمام منتدى فالداي الدولي