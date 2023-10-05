بوتين: الغرب يحاول جعل العالم العربي والمسلمين أعداء له

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أي دولة تظهر استقلاليتها وتتبع مصالحها، تتحول إلى عقبة في وجه الغرب، مضيفا أن الغرب يحاول أن يجعل من العالم العربي والمسلمين "أعداء".

وقال بوتين اليوم في كلمة أمام منتدى "فالداي" الدولي في مدينة سوتشي الروسية: "في الواقع، كل من يتصرف بشكل مستقل، ويتبع مصالحه الخاصة، يتحول على الفور إلى عقبة أمام النخب الغربية ويعملون للقضاء عليه".

وأكد أن النخب الغربية تتصرف بشكل غير مسؤول، وتسترشد بمصالح قصيرة المدى، وتعتبر نفسها بلا خطيئة.

وأضاف: "إنهم يواصلون محاولات جعل العالم العربي عدوا، ويحاولون التصرف بحذر مع أجزاء منه، وبشكل عام كل هذا يؤدي إلى ذات النتيجة. وحتى أنهم يحاولون أن يجعلوا من المسلمين نوعا من البيئة المعادية".

المصدر: RT