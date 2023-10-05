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وزيرة الدفاع الهولندية: دعم كييف لوقف روسيا وسيلة "زهيدة للغاية" فالأوكران هم من يقاتلون ولسنا نحن

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وزيرة الدفاع الهولندية: دعم كييف لوقف روسيا وسيلة
Globallookpress Lisa FerdinandoDod
وزيرة الدفاع الهولندية كايسي أولونغرين ونظيرها الامريكي لويد أوستن (صورة أرشيفية)
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قالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسي أولونغرين إن دعم أوكرانيا هو "وسيلة رخيصة للغاية لضمان توقف روسيا وهذا النظام عن تشكيل تهديد لحلفاء (الناتو)، لذلك فمن المهم أن نستمر في دعمها".

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جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في منتدى وارسو للأمن الذي أقيم في العاصمة البولندية يومي 3-4 أكتوبر الجاري، حيث تابعت: "من مصلحتنا إلى حد كبير أن ندعم أوكرانيا. لأنهم هم من يخوضون هذه الحرب، وليس نحن... أعتقد أننا بحاجة أيضا إلى المشاركة في حوار مع شركائنا وأصدقائنا الأمريكيين، لأن لديهم نفس الاهتمام. لأن دعم أوكرانيا هو وسيلة رخيصة للغاية لضمان توقف روسيا وهذا النظام عن تشكيل تهديد لحلفاء (الناتو). لذلك، فمن المهم أن نستمر في دعمها".

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد صرح، في حوار له مع جريدة "واشنطن بوست" ردا على احتجاج المنتمين إلى اليمين الأمريكي ضد المساعدات المقدمة لأوكرانيا، ودفاعا عن الاستمرار في دعم أوكرانيا، إن الأمر "بسيط للغاية. في الوقت الراهن، يمكن إيقاف الإمبريالية الروسية بتكلفة زهيدة، لأن الجنود الأمريكيين لا يموتون. وإذا لم نضع حدا للعدوان الروسي الآن، فسيكون هناك ثمن باهظ يتعين علينا دفعه".

المصدر: RT

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