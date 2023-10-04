 
مباشر

أوكرانيا تخطط لصناعة أنظمة الدفاع الجوي بالتعاون مع الولايات المتحدة

أخبار العالم

أوكرانيا تخطط لصناعة أنظمة الدفاع الجوي بالتعاون مع الولايات المتحدة
Globallookpress Soeren Stache/dpa
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w5vq

أعلن وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني ألكسندر كاميشين أن أوكرانيا تخطط لصناعة أنظمة للدفاع الجوية بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وقال كاميشين في تصريح لصحيفة NV الأوكرانية، يوم الأربعاء: "خلال زيارتنا للولايات المتحدة لم نحصل على تأكيدات جديدة تؤكد مواصلة الدعم المالي والعسكري فحسب، بل وعلى الاستعداد للعمل على صناعة مشتركة لأنظمة الدفاع الجوي".

إقرأ المزيد
الخارجية الأوكرانية تعلن توقيع 20 اتفاقية دفاعية في منتدى الصناعة العسكرية في كييف
الخارجية الأوكرانية تعلن توقيع 20 اتفاقية دفاعية في منتدى الصناعة العسكرية في كييف

وأضاف أن العمل على هذا المشروع قد بدأ، وأن النتائج الأولى لهذا العمل ستظهر قبل نهاية العام الجاري.

وكانت السلطات الأوكرانية قد تحدثت عن التوصل إلى اتفاقات بشأن التصنيع المشترك للأسلحة مع الولايات المتحدة بمثابة إحدى أهم نتائج زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لواشنطن.

المصدر: صحيفة NV الأوكرانية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا