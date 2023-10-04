أوكرانيا تخطط لصناعة أنظمة الدفاع الجوي بالتعاون مع الولايات المتحدة

أعلن وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني ألكسندر كاميشين أن أوكرانيا تخطط لصناعة أنظمة للدفاع الجوية بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وقال كاميشين في تصريح لصحيفة NV الأوكرانية، يوم الأربعاء: "خلال زيارتنا للولايات المتحدة لم نحصل على تأكيدات جديدة تؤكد مواصلة الدعم المالي والعسكري فحسب، بل وعلى الاستعداد للعمل على صناعة مشتركة لأنظمة الدفاع الجوي".

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وأضاف أن العمل على هذا المشروع قد بدأ، وأن النتائج الأولى لهذا العمل ستظهر قبل نهاية العام الجاري.

وكانت السلطات الأوكرانية قد تحدثت عن التوصل إلى اتفاقات بشأن التصنيع المشترك للأسلحة مع الولايات المتحدة بمثابة إحدى أهم نتائج زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لواشنطن.

المصدر: صحيفة NV الأوكرانية