إيران: مناورات الطائرات المسيّرة للجيش تشهد عملية قتالية جوية "بين الأصعب تعقيدا" لأول مرة (فيديو)

أعلن قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد أن مناورات الطائرات المسيّرة التي يجريها الجيش الإيراني حاليا شهدت لأول مرة تنفيذ عملية قتال جوي بين مسيّرتين.

وفي تصريح له يوم الأربعاء، أوضح العميد علي رضا صباحي فرد أن مناورات الطائرات المسيّرة التي يجريها الجيش الإيراني حاليا، شهدت لأول مرة تنفيذ عملية قتال جوي بين طائرتين مسيّرتين، قامت إحداهما باستهداف الأخرى بصاروخ، لافتا إلى أن هذا يحدث لأول مرة في إيران، وهي عملية قل نظيرها في العالم، ولا تملك القدرة على تنفيذها سوى دولة أو دولتين في العالم، ولا يعرضونها في وسائل الاعلام.

وأكمل صباحي فرد: "لكننا عرضنا هذه القدرة أمام مرأى الجميع، وأعلنا أننا استطعنا تنفيذ عملية تعتبر من أكثر العمليات الجوية تعقيدا في العالم، وذلك في ذروة الحظر الظالم والجبان المفروض على الشعب الايراني".

وأردف: "هذه الخطوة الكبيرة والمدهشة من الناحية العلمية والتقنية والعملياتية هي نتاج جهود استمرت عاما واحدا في القوات الجوية للجيش ووزارة الدفاع الإيرانية".

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش: برای نخستین‌بار در کشور یک پهپاد توانست پهپاد دیگر را با موشک مورد هدف قرار دهد. تنها یک یا دو کشور توان انجام این عملیات بسیار پیچیده را دارند که البته به نمایش نیز نگذاشتند، اما ما این توان را در معرض دید جهانیان قرار دادیم. pic.twitter.com/DFOTpBjnAD — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) October 4, 2023

المصدر: "فارس"