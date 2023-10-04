بالفيديو.. مناورات عسكرية إيرانية للمسيرات القتالية

أطلق الجيش الإيراني الثلاثاء مناورات مشتركة واسعة النطاق بطائرات بدون طيار في جميع أنحاء البلاد، بهدف تعزيز الاستعداد القتالي، حسب وكالة "اسوشيتد برس".

وتشمل التدريبات ما يقرب من 200 طائرة إيرانية بدون طيار تم تطويرها محليا من القوات البرية والقوات الجوية والبحرية ووحدات الدفاع الجوي. ونشرت السلطة العسكرية الإيرانية أيضا لقطات تظهر نشر طائرات بدون طيار لمراقبة السفن الحربية الأمريكية في شمال المحيط الهندي.

المصدر: أ.ب.