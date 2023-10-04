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"سي إن إن": واشنطن ستنقل آلاف الأسلحة والذخائر الإيرانية المصادرة إلى أوكرانيا

ماسك: أؤيد دعم أوكرانيا لكن الأولوية لشؤون بلادنا

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ماسك: أؤيد دعم أوكرانيا لكن الأولوية لشؤون بلادنا
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أعرب الملياردير الأمريكي مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك بعد تعليق المساعدات المالية الأمريكية لكييف أنه مع دعم أوكرانيا، ولكن ليس على حساب بلاده.

وكتب ماسك عبر "X": "أتفق مع دعم أوكرانيا وأدعمها، لكنه الأوجب أن تكون الأولوية للشؤون الأمريكية".

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بايدن يصادق على قانون لتمويل الحكومة مؤقتا حتى 17 نوفمبر لا يشمل مساعدات لأوكرانيا
بايدن يصادق على قانون لتمويل الحكومة مؤقتا حتى 17 نوفمبر لا يشمل مساعدات لأوكرانيا

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا على قانون تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر المقبل دون تخصيص مساعدات لأوكرانيا، بعد موافقة الكونغرس لتجنب الإغلاق الحكومي.

من جهتها أكدت موسكو، أن اعتماد واشنطن ميزانية مؤقتة لا تشمل تمويل أوكرانيا، مسرحية لن تغير شيئا في الموقف الأمريكي، وأن العملية العسكرية الروسية مستمرة في أوكرانيا بغض النظر عن تمويلها من عدمه.

المصدر: RT

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