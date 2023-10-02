ريابكوف: اعتماد واشنطن ميزانية لا تشمل تمويل أوكرانيا مسرحية لن تغير شيئا

أشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إلى أن اعتماد واشنطن ميزانية مؤقتة لا تشمل تمويل أوكرانيا، مسرحية لن تغير شيئا في الموقف الأمريكي.

وأضاف ريابكوف في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن "كل ما يحدث هو مسرحية للجمهور"، مشيرا إلى أن موسكو "لا تبالي إن كانت الميزانية الأمريكية تتضمن مساعدة لأوكرانيا أم لا، لأن واشنطن ستستمر في دعمها".

وأوضح أنه "لا ينبغي الاعتقاد أن هذا سيغير أي شيء لأنه مجرد عرض للجمهور وثرثرة"، وقال إن "تركيز واشنطن على دعم عملائها في كييف لا يتغير وسوف يجدون المال (لدعم نظام كييف)".

وقال إن روسيا لا ترى أي أفق للعلاقات مع الولايات المتحدة حتى تغير الإدارة الأمريكية سياستها.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد على قانون تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر المقبل دون تخصيص مساعدات لأوكرانيا، بعد أن وافق عليه الكونغرس لتجنب الإغلاق الحكومي.

المصدر: RT