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القرم.. القضاء على مجموعة استطلاع أوكرانية وأسر أحد عناصرها.. فيديو

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القرم.. القضاء على مجموعة استطلاع أوكرانية وأسر أحد عناصرها.. فيديو
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تمكن الأمن الفدرالي الروسي بدعم من القوات الجوية الروسية من القضاء على مجموعة إنزال أوكرانية قوامها 16 فردا، حاولت التسلسل إلى جمهورية القرم الروسية شمال غربي البحر الأسود.

واعترف الكسندر ليوبا، العنصر الوحيد الذي بقي على قيد الحياة في المجموعة، إن قوامها كان 16 فردا، وتمثلت مهمتها في رفع العلم الأوكراني على شاطئ القرم وإظهار ذلك على أنه "اختراق استخباراتي أوكراني للدفاعات الروسية في القرم".

وأضاف أن المجموعة استخدمت الدراجات المائية والزوارق السريعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم إسقاط 31 مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعات بريانسك وبيلغورد وكورسك، والقضاء على قوة إنزال بحري أوكرانية شمال غربي البحر الأسود حاولت التسلل إلى القرم.

المصدر: RT

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