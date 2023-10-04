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بكين تندد بإدراج كييف شركات نفط صينية على قائمتها لـ"رعاة الحرب"

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بكين تندد بإدراج كييف شركات نفط صينية على قائمتها لـ
Sputnik
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أعرب مصدر في الخارجية الصينية عن تنديد بلاده بإدراج كييف شركات نفط وغاز صينية على قائمتها لـ"رعاة الحرب"، ودعا أوكرانيا إلى تصحيح خطأها هذا في أسرع وقت ممكن.

وأضاف المصدر: "الصين تعارض بشدة إدراج هذه الشركات الصينية في القائمة المذكورة".

وقال إن "بكين تدعو أوكرانيا إلى تصحيح أخطائها فورا وإزالة هذا التأثير السلبي".

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وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NAPC) أن كييف أضافت مجموعتي CNOOC وSinopec، وشركة البترول الوطنية الصينية على قائمة "رعاة الحرب" بسبب تعاونها مع روسيا.

المصدر: نوفوستي

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