بكين تندد بإدراج كييف شركات نفط صينية على قائمتها لـ"رعاة الحرب"
Sputnik
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أعرب مصدر في الخارجية الصينية عن تنديد بلاده بإدراج كييف شركات نفط وغاز صينية على قائمتها لـ"رعاة الحرب"، ودعا أوكرانيا إلى تصحيح خطأها هذا في أسرع وقت ممكن.
وأضاف المصدر: "الصين تعارض بشدة إدراج هذه الشركات الصينية في القائمة المذكورة".
وقال إن "بكين تدعو أوكرانيا إلى تصحيح أخطائها فورا وإزالة هذا التأثير السلبي".
وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NAPC) أن كييف أضافت مجموعتي CNOOC وSinopec، وشركة البترول الوطنية الصينية على قائمة "رعاة الحرب" بسبب تعاونها مع روسيا.
المصدر: نوفوستي