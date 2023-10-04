"نيويورك تايمز": "انتفاضة" في مدينة ألمانية خوفا من إغضاب بوتين

أشارت "نيويورك تايمز" إلى معارضة سكان مدينة غروسنهاين الألمانية بناء مصنع للذخيرة لأوكرانيا في مدينتهم خشية إغضاب الرئيس فلاديمير بوتين، وروسيا التي يفضلون الحفاظ على السلام معها.

وأضافت الصحيفة أن شركة "راينميتال" الألمانية لإنتاج الأسلحة، تبحث بناء مصنع جديد للذخيرة في غروسنهاين بولاية ساكسونيا، لتلبية "الطلب المتزايد" من أوكرانيا على القذائف.

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وتؤكد الصحيفة، أن أغلبية سكان المدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة يعارضون ذلك، وهو ما دفع 16 من أعضاء مجلس المدينة الـ22، لتوجيه رسالة إلى المستشار أولاف شولتس تطالب بمنع المشروع.

وقالت الصحيفة إن البعض في غروسنهاين يخشون أن يثير المصنع غضب الرئيس الروسي.

وترى الصحيفة أن معارضة السكان سببها أن الألمان قلقون بشكل عام بشأن الالتزامات التي تعهدت بها بلادهم لتسليح أوكرانيا.

وتابعت الصحيفة: "لا يزال الكثير من الألمان يشعرون بنفور عميق من الحرب والإنفاق العسكري، كما أن ماضيهم النازي يجعلهم مترددين في الاستثمار في المجال العسكري، فوجهة نظر سلطات برلين شيء، والحقائق السياسية على الأرض شيء آخر".

ونقلت الصحيفة عن سيباستيان فيشر، عضو المجلس التشريعي لولاية ساكسونيا، أن الألمان وخاصة سكان ألمانيا الشرقية السابقة، يريدون العيش بسلام مع روسيا، ومن الصعب جدا عليهم فهم لماذا على ألمانيا الدفاع عن أوكرانيا؟

المصدر: نوفوستي