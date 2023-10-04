مواقع التواصل: "سره باتع".. زيلينسكي أول رئيس يقيل رأسي برلمان كندا وأمريكا في أسبوعين

ارتفع صخب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي عقب عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، حيث ربط المستخدمون بين عزله واستقالة رئيس البرلمان الكندي عقب زيارة زيلينسكي.

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وعلق المستخدمون بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيدخل التاريخ بوصفه أول من يتمكن من الإطاحة برئيسي برلمان دولتين كبيرتين في أمريكا الشمالية في غضون أسبوعين فقط، بمجرد زيارتهما.

وكان زيلينسكي قد زار كندا، حيث تم تكريم النازي الأوكراني الكندي ياروسلاف هونكا (98 عاما)، الذي قاتل إلى جانب النازيين الألمان، في واقعة اضطرت رئيس البرلمان الكندي إلى الاستقالة. ثم زار الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة، وبعد رحيله بأسبوعين، احتشد أعضاء مجلس النواب الأمريكي، يوم أمس 3 أكتوبر، لأول مرة في التاريخ، وصوتوا لصالح إقالته بنتيجة تأييد 216 من أعضاء الكونغرس مقابل 210، بما في ذلك 6 من زملائه الجمهوريين، الذين لم يعجبهم حقيقة توصل مكارثي إلى تسوية مع الديمقراطيين في لحظة حاسمة بشأن تمرير قانون الميزانية المؤقت الذي يتضمن مساعدات لأوكرانيا.

المصدر: RT