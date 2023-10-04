نائب أمريكي يزكّي ترامب لرئاسة مجلس النواب بعد عزل مكارثي

اقترح عضو مجلس النواب الأمريكي تروي نيز، ترشيح الرئيس السابق دونالد ترامب لرئاسة مجلس النواب خلفا لرئيس المجلس المعزول كيفن مكارثي.

وكتب في صفحته على موقع "إكس": "أرشح ترامب لمنصب رئيس مجلس النواب".

وسبق أن تم الحديث عن ترشيح ترامب لرئاسة مجلس النواب الأمريكي خلال التصويت في يناير الماضي.

ودعا عضو المجلس مات غايتس، الذي تقدم بمقترح عزل مكارثي هذه المرة، تنصيب ترامب رئسيا للمجلس.

وفي سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي.

وأصبح ممثل ولاية كارولينا الشمالية باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا للمجلس في انتظار انتخاب رئيس جديد.

وقال مكارثي في وقت لاحق إنه لا ينوي الترشح لهذا المنصب في الانتخابات الجديدة.

وتحدثت وسائل إعلام أمريكية أنه لا يوجد مرشحون واضحون لهذا المنصب حتى الآن.

وانتخب مكارثي رئيسا لمجلس النواب بعد 15 محاولة استمرت بضعة أيام.

المصدر: نوفوستي