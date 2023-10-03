بايدن يدعو لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب "سريعا"

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إلى المسارعة إلى انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل الجمهوري كيفن مكارثي من هذا المنصب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في تصريح لها: "نظرا إلى أن التحدّيات الملحّة التي تواجه بلدنا لا ينتظر، يأمل (الرئيس) بأن ينتخب مجلس النواب رئيساً له سريعا".

يوم الثلاثاء، صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

وصوت 216 عضو في مجلس النواب لصالح عزل مكارثي، فيما صوت 210 أعضاء ضد المقترح.

وفور انتهاء التصويت وصدور النتائج، أعلن مجلس النواب شغور منصب رئيس المجلس، كما تم إعلان الجمهوري باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا لمجلس النواب الأمريكي.

ومن جانبه، قال النائب الجمهوري مات غايتس الذي ترأس مهمة الإطاحة بمكارثي عقب إعلان النتائج: "انتهك مكارثي الاتفاقات التي عقدها معنا في يناير الماضي، وتسبب في شلل مجلس النواب ولم ينظر في مشاريع قوانين المخصصات المالية".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، فشل مجلس النواب الأمريكي في التصويت على منع جهود النائب مات غايتس للإطاحة برئيس المجلس كيفن مكارثي، فيما كان المجلس يستعد لبدء التصويت على طلب النائب الجمهوري بإقالة مكارثي.

المصدر: "فرانس برس" + RT