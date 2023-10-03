نائب جمهوري موال لترامب يقدم مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب

قدم نائب أمريكي جمهوري مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، معيدا بذلك إشعال المعركة داخل الحزب بين المحافظين التقليديين وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وطرح مات غايتز النائب عن فلوريدا، من الجناح اليميني المتشدد، في قاعة مجلس النواب مذكرة "تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب" وتحتاج لإقرارها أغلبية في المجلس الذي لن يصوّت عليها في الحال.

وكان مات غايتس، قد دعا إلى إجراء تصويت يمهد للإطاحة برئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، بعد إقرار مشروع قانون تمويل الحكومة الفيدرالية.

وقال غايتس: "أعتزم تقديم اقتراح للإطاحة بمكارثي هذا الأسبوع، أعتقد أننا بحاجة إلى تمزيق الاتفاقات الأولية، أعتقد أننا بحاجة إلى المضي قدما مع قيادة جديدة يمكن أن تكون جديرة بالثقة".

وأضاف غايتس: "إذا كان كيفن مكارثي لا يزال رئيسًا لمجلس النواب في هذا الوقت من الأسبوع المقبل، فسيكون ذلك لأن الديمقراطيين أنقذوه، أنا سأواصل السعي لتحقيق هذا الهدف".

وجاء إعلان غايتز بعد ساعات فقط من إقرار مجلسي النواب والشيوخ مشروع قانون مؤقت للإنفاق لتجنب إغلاق الحكومي.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في حديث لشبكة "سي بي إس" عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

المصدر: "فرانس برس" + "بلومبرغ"