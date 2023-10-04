 
مباشر

بلينكن: بايدن يسعى لتجنب نزاع مباشر مع روسيا

أخبار العالم

بلينكن: بايدن يسعى لتجنب نزاع مباشر مع روسيا
Globallookpress Ting Shen - Pool via CNP/Keystone Press Agency
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w5o4

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرئيس جو بايدن منذ بداية الأزمة في أوكرانيا كان يسعى لتجنب نزاع مباشر مع روسيا، علما بأن مثل هذا النزاع قد يؤدي إلى "ما لا يريده أحد".

وقال بلينكن خلال ندوة نقاش في جامعة رايس بولاية تكساس الأمريكية، يوم الثلاثاء، إنه "منذ اليوم الأول كانت لدى بايدن نقطتان أساسيتان. الأولى هي التأكد من أننا نعمل كل ما بوسعنا من أجل دعم أوكرانيا وجذب دول أخرى للمشاركة في ذلك".

وتابع: "والأمر الثاني هو تجنب نزاع مباشر مع روسيا، لأن مثل هذا النزاع قد يؤدي إلى الوضع الذي لا يريد أحد أن يكون فيه، مما سيؤثر سلبا على أمن الأمريكيين".

إقرأ المزيد
"بلومبرغ": بايدن يعتزم التحدث إلى حلفائه لطمأنتهم بشأن مواصلة واشنطن دعم كييف

يذكر أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر داعمي أوكرانيا، حيث بلغت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف نحو 44 مليار دولار.

وأكدت واشنطن أكثر من مرة عزمها مواصلة دعم أوكرانيا "طالما يكون ذلك ضروريا".

بدورها، أكدت روسيا استعدادها لمفاوضات السلام، لكنها أشارت إلى أن المفاوضات تبدو مستحيلة في ظل موقف كييف الرافض للتفاوض مع روسيا ما دام فلاديمير بوتين رئيسها.

واعتبرت روسيا أن توريدات الأسلحة الغربية تطيل أمد النزاع في أوكرانيا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا