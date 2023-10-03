البيت الأبيض: تقديم المساعدات لأوكرانيا قد يجنب القوات الأمريكية المشاركة في الصراع

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن تقديم مساعدات أمريكية لأوكرانيا قد يجنب القوات الأمريكية المشاركة في الصراع.

وقال كيربي للصحفيين إن: "مواجهة قدرة روسيا على القيام بعمليات عسكرية ضد أوكرانيا قد تمنع في الواقع صراعا أكبر قد يتطلب مشاركة القوات الأمريكية ".

وأضاف كيربي أن هذا الدعم "يرسل إشارة واضحة إلى الدول الأخرى بأن الولايات المتحدة ستحملها المسؤولية عن المشاركة في أي صراع عسكري" .

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن دعم أوكرانيا سيظل مستمرا بعد التوقيع على مشروع قانون التمويل المؤقت كما توقع طرح الكونغرس مشروع قانون منفصلاً بشأن مد كييف بالمساعدات.

وقبل ذلك بيوم، وقع بايدن على قانون أقره الكونغرس، ينص على استمرار تمويل العمل الحكومي لمدة 45 يوما حتى 17 نوفمبر المقبل.

المصدر: تاس