إيران.. الطائرة المسيرة " كمان 19 " تدخل الخدمة

أعلن الجيش الإيراني اليوم الثلاثاء دخول الطائرة المسيرة " كمان 19 " الخدمة، خلال المناورات التي يجريها الجيش حاليا.

وفي هذا الصدد، قال العميد علي رضا شيخ، المتحدث باسم المناورات المشتركة للطائرات المسيرة التي يجريها الجيش الإيراني حاليا، إن عمليات التشويش الجوي على اتصالات الطائرات المسيرة، قد أجريت بنجاح خلال هذه المرحلة من المناورات وبواسطة الطائرتين المسيرتين "أبابيل 4 "و "كمان 19 ".

وأضاف العميد شيخ أن الطائرة المسيرة "كمان 19" التي دخلت الخدمة لأول مرة عبر طلعة قتالية في هذه المناورات، قد أقلعت من إحدى قواعد الطائرات المسيرة التابعة للجيش في البلاد، ونفذت عمليات الحرب الالكترونية والتشويش الراداري في السماء بنجاح.

وأكمل: "كما قامت قوات الحرب الالكترونية المشاركة في هذه المناورات، انطلاقا من القواعد البرية، بتنفيذ عمليات التشويش على اتصالات الطائرات المسيرة المهاجمة بقواعدها الأرضية، وكذلك التشويش الإلكتروني ضد الطائرات المسيرة المعادية، وعمليات السيطرة والتحكم بهذه الطائرات المسيرة، لمنعها من دخول منطقة المناورات، في هذه المرحلة".

وأشار إلى أن مواجهة المخاطر والتهديدات المحتملة في عمليات الطائرات المسيرة، عبر استخدام المعدات الحديثة للحرب الإلكترونية المنطلقة من البر والمنطلقة من الجو، وكذلك المنظومات المضادة للحرب الالكترونية، كانت من العمليات الاخرى التي أجريت خلال هذه المناورات، لافتا إلى أن جانبا من الأسلحة والمعدات المستخدمة في هذه المناورات لا يمكن الإعلان عنه لأسباب أمنية، وسيتم الإعلان عنها لاحقا في الوقت المناسب.

وأكد المتحدث نفسه أن هذه المناورات تحمل رسالة السلام والصداقة لدول المنطقة التي يجب عليها ان تعلم بأننا نستطيع الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة دون الحاجة لتواجد الدول الأجنبية والجهات المزعزعة للأمن والمحرضة على الحروب وقوات الاحتلال.

المصدر: "فارس"