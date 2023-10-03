"إن بي سي نيوز": هانتر بايدن لن يقر بالتهم الموجهة إليه بامتلاك أسلحة غير قانونية

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي سيدافع ويصر على براءته من تهمة حيازة أسلحة غير قانونية خلال جلسة المحكمة الأولية التي ستنعقد في ديلاوير اليوم الثلاثاء.

إقرأ المزيد

وأشارت الشبكة إلى أن بايدن الابن لن يقر بذنبه في ثلاث تهم تتعلق بحيازته أسلحة نارية بشكل غير قانوني، خلال جلسة الاستماع التي ستنعقد في المحكمة الفيدرالية في ديلاوير يوم الثلاثاء".

وتجدر الإشارة إلى أن هانتر بايدن حرم في وقت سابق من فرصة حضور جلسات الاستماع عن بعد عبر رابط الفيديو، ووفقا للقاضي المسؤول "لا ينبغي أن يتلقى نجل الرئيس معاملة خاصة في القضية".

وتعقد اليوم الثلاثاء جلسة استماع أولية في محكمة ولاية ديلاوير ضد نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن، في قضية حيازة أسلحة بشكل غير قانوني، وسيتم الإعلان خلال الاجتماع المقبل عن التهم الموجهة إلى هانتر بايدن ومنحه الفرصة للتعبير عن موقفه.

ووجهت السلطات القضائية الأمريكية 3 تهم متعلقة بحيازة الأسلحة إلى نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن، وقد يواجه في حال إدانته عقوبة سَجن تصل إلى 25 عاما، وغرامة مالية تصل إلى 750 ألف دولار.

وحسب التهم الموجهة إلى بايدن الإبن، فإنه ارتكب تلك المخالفات في عام 2018.

يذكر أن هانتر بايدن أصبح أول نجل لرئيس أمريكي في التاريخ، يواجه تهما جنائية، حيث يواجه تهم التهرب الضريبي إضافة إلى الاتهام بحيازة الأسلحة بشكل مخالف للقانون.

المصدر: نوفوستي