البرلمان الأرميني يصادق على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية وسط رفض المعارضة

صادق البرلمان الأرميني اليوم الثلاثاء على اتفاقية نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وسط رفض واستياء المعارضة التي غادرت قاعة البرلمان.

وصوت لصالح التصديق 60 وعارضه 22، قبل التوقيع عليه من رئيس الدولة، ليدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من استكمال إجراءات الدولة الداخلية.

وأعلنت كتلة "أرمينيا" المعارضة أنها تعتبر التصديق على نظام روما الأساسي وفق الإجراء المعروض غير دستوري.

وقالت إن أعضاء الكتلة يرون أن هذه المسألة ليست محل نقاش في هذه المرحلة.

بدوره قال "الحزب الجمهوري" الأرميني، وهو جزء من تكتل "لدي الشرف"، إن قرار السلطات الأرمينية التصديق على نظام روما الأساسي في الوضع الجيوسياسي الحالي محفوف بعواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وأعلنت موسكو في وقت سابق أنه في حال صادقت يريفان على نظام روما الأساسي، فإن ذلك سيكون له عواقب سلبية للغاية على العلاقات بين روسيا وأرمينيا.

المصدر: نوفوستي