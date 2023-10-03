 
مباشر

القوات الأوكرانية تقصف قرية حدودية روسية بذخائر عنقودية

أخبار العالم

القوات الأوكرانية تقصف قرية حدودية روسية بذخائر عنقودية
AP
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w5ha

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز تعرض قرية كليموفو الحدودية في المقاطعة لقصف أوكراني بقذائف عنقودية، لم يسفر عن ضحايا أو إصابات.

وكتب عبر "تلغرام": "أطلقت القوات الأوكرانية ذخائر عنقودية على قرية كليموفو وحسب المعلومات الأولية لم يسفر عن ذلك وقوع ضحايا".

إقرأ المزيد
قوات كييف تقصف جمهورية دونيتسك بـ 103 قذائف خلال الـ 24 ساعة الماضية
قوات كييف تقصف جمهورية دونيتسك بـ 103 قذائف خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأضاف أن القصف ألحق أضرارا جزئية بعدد من الأبنية السكنية.

وتستخدم أوكرانيا قذائف عنقودية للمدفعية تحمل كل منها نحو 48 قنبلة صغيرة، ويبلغ مداها الأقصى نحو 30 كم.

كما يمكن لصواريخ ATACMS أن تحمل نحو 300 قنبلة أو أكثر لمسافة 300 كم، وصواريخ GMLRS ما يصل إلى 404 قنابل لمسافة أكثر من 70 كلم.

وكانت تقارير غربية عديدة قد تحدثت عن نية إدارة البيت الأبيض على توريد صواريخ بعيدة المدى مزودة بقنابل عنقودية إلى أوكرانيا، الأمر الذي نددت به موسكو.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا