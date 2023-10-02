الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تتوقع أن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة "أبيك"

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة لا تتوقع أن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قمة "أبيك" المقرر عقدها في نوفمبر المقبل بمدينة سان فرانسيسكو.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "لا أعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيحضر قمة أبيك المقرر عقدها في نوفمبر المقبل في سان فرانسيسكو، أعتقد أن هذا واضح للجميع.. سوف نفي بالتزاماتنا كبلد مضيف للقمة، ولكننا سنأخذ في الاعتبار أيضا قراراتنا بشأن العقوبات".

ولم يجب على السؤال المتعلق بإمكانية دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى القمة. ولم يتحدث عن دعوات للوفد الروسي، وأشار في الوقت نفسه إلى أن "الولايات المتحدة، عندما تقرر إرسال الدعوات، تأخذ في الاعتبار العقوبات التي أقرتها واشنطن".

هذا وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا ينتظر دعوة إلى منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" المقام في الولايات المتحدة.

كما أعلن السفير الروسي بواشنطن، أناتولي أنطونوف، أن روسيا لم تتلق حتى الآن دعوة لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، في الولايات المتحدة.

يذكر أن قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، الذي يضم 19 دولة إضافة إلى هونغ كونغ وتايوان، من المقرر أن تعقد في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية في منتصف نوفمبر المقبل.

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المصدر: نوفوستي