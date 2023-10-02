المحكمة العليا الأمريكية ترفض منع ترامب من الترشح للانتخابات الرئاسية

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الإثنين، النظر في طلب منع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ووفقا للبيانات الصادرة عن المحكمة العليا الأمريكية، فإنه "تم رفض التماس النظر في هذه القضية".

وفي وقت سابق، رفع الجمهوري جون كاسترو دعوى ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وأصر على أنه لا ينبغي السماح للرئيس السابق بالعمل في المناصب المنتخبة بسبب تعديل الدستور الذي يحظر على "المتمردين" شغل المنصب.

وواجه ترامب خلال المحاكمة عدة تهم، منها الفساد المتمثل بتضخيمه قيمة أصوله على مدى عشر سنوات بما يتراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار للحصول على قروض لبناء منتجع للغولف في ميامي، وفندق في واشنطن، وفندق في شيكاغو.

ووصف ترامب محاكمته بتهمة تضخيم الأصول في نيويورك بأنها "مهزلة" والمدعي العام الذي رفع القضية بـ "الفاسد".

المصدر: نوفوستي