بوريل يتوقع الاتفاق على تخصيص 5 مليارات يورو لأوكرانيا بحلول نهاية العام

صرح مفوض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، بأن من المتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على تخصيص 5 مليارات يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا في عام 2024 بحلول نهاية العام.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي في كييف عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية 27 دولة من الاتحاد الأوروبي: "لقد اقترحت حزمة جديدة من المساعدات العسكرية في إطار صندوق السلام الأوروبي بمبلغ 5 مليار يورو للعام المقبل. وآمل أن نتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، عندما يتعين على دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق على ميزانية لسنوات عدة".

وأضاف بوريل أن الاتحاد سيطور التعاون مع كييف في مجال صناعة الدفاع وإزالة الألغام ومكافحة المعلومات المضللة.

وقال: "نحن نعمل على تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في مجال صناعة الدفاع، وكان هناك اجتماع مهم في كييف قبل بضعة أيام. وسنعمل أيضا على تعزيز التعاون في المجال السيبراني، وفي مكافحة التهديدات الهجينة مثل المعلومات المضللة، وكذلك تطوير الاتصالات الاستراتيجية. ومن المهم للغاية تعزيز دعمنا لإزالة الألغام، وهذا شرط أساسي للتعافي".

ويوم أمس الأحد، أعلن بوريل، أن الاتحاد الأوروبي خصص منذ العام الماضي 80 مليار يورو لدعم أوكرانيا، ويتم إنفاق هذا المبلغ أيضا على المساعدات العسكرية.

ووصل بوريل، يوم أمس السبت، إلى أوديسا في زيارة غير معلنة. ووصل اليوم الأحد إلى كييف، حيث شارك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ووزير الخارجية ديمتري كوليبا في مراسم إحياء ذكرى قتلى القوات الأوكرانية.

المصدر: RT