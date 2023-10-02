الكشف عن صورة منفذ الهجوم على مديرية الأمن في أنقرة

كشفت وزارة الداخلية التركية عن صورة حسن أوغوز، وهو منفذ الهجوم على المديرية العامة للأمن بالعاصمة أنقرة.

وأوغوز الملقب بـ"كنيفار إردال"، منتسب إلى "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، وهو أحد منفذي الهجوم على المديرية، بحسب وزارة الداخلية.

RT

وصباح الأحد، وصل إرهابيان بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة أنقرة، حيث فجر أحد الإرهابيين نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الثاني، فيما أصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة.

وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي.

وقال الحزب الذي تصنفه تركيا ودول غربية إرهابيا إن "عملا فدائيا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين".

المصدر: RT