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الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود

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الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود
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أسقطت الدفاعات الروسية صباح اليوم الاثنين طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "صباح اليوم الاثنين، حوالي الساعة 09.00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية.. دمرت دفاعاتنا الجوية طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود".

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وكان حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، قد أعلن في وقت سابق أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت أمس الأحد لهدفين جويين في المقاطعة، دون وقوع إصابات.

المصدر: RT

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