ترامب يتعهد بانتاج كميات نفط أكبر من روسيا والسعودية مجتمعتين بعد فوزه بالانتخابات

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط، سيتجاوز إنتاج روسيا والسعودية مجتمعتين في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال ترامب في خطاب لمؤيديه في ولاية أيوا: "سنستخرج نفطنا ونبيعه لأوروبا، ونحن مستعدون لأن نكون مستقلين في مجال الطاقة، سنهيمن على قطاع الطاقة في غضون بضعة أشهر، وسننتج نفطا أكثر من السعودية وروسيا مجتمعتين".

وأضاف ترامب "سنبيع نفطنا وغازنا لأوروبا ونحقق ثروة من ذلك".

المصدر: تاس