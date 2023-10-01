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رئيسي ينتقد "التطبيع والاستسلام" مع إسرائيل

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رئيسي ينتقد
Globallookpress
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
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صرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأحد، بأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل عمل رجعي من قبل كل حكومة في العالم الإسلامي.

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واعتبر رئيسي اليوم خلال افتتاح "المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية" الذي تستضيفه طهران سنويا، أن المقاربة الوحيدة الواجب اعتمادها تجاه إسرائيل هي "المقاومة" عوضا عن "التطبيع والاستسلام"، في إشارة ضمنية إلى الاتفاقات المبرمة بين دول في العالمين العربي والإسلامي وإسرائيل.

وأضاف أن "اعتماد خيار المقاومة في مواجهة العدو أثبت نجاحه بامتياز واستبعاده لخيار الاستسلام والتسوية وإجباره العدو على التراجع والانهزام".

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وأشار الى أن "الرؤية المشتركة اليوم هي الصمود والمقاومة أمام الأعداء وليس التطبيع والاستسلام".

وسبق لإيران أن انتقدت مرارا اتفاقات التطبيع التي أبرمتها الإمارات والبحرين والمغرب مع إسرائيل عام 2020.

وتجري واشنطن مباحثات مع كل من الرياض وتل أبيب بهدف تطبيع العلاقات بين الطرفين، وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة "تقترب" من إبرام اتفاق بهذا الشأن.

وتعليقا على ذلك قال رئيسي في شهر سبتمبر، إن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل سيكون بمثابة "طعنة في ظهر" الفلسطينيين.

المصدر: أ ف ب

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