وصل رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إلى قاعدة تدريبٍ متخصصٍ لقوات "أحمد" الروسية التابعة للإدارة الإقليمية للحرس الروسي وتفقد بعض معدات الناتو الحربية التي تم اغتنامها.

وقد زار قديروف مركز التدريب المتخصص لقوات "أحمد" الخاصة وهناك اطّلع على المعدات الحربية التابعة للناتو والتي غنمها جنود "أحمد" خلال العمليات العسكرية ضد القوات المسلحة الأوكرانية.

وكتب قديروف في قناته على "تلغرام": "خلال الزيارة للقاعدة، قمت بفحص عيّنات من المعدات التي تم الاستيلاء عليها من دول الناتو، والتي استعادها جنودنا من النازيين الأوكرانيين في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وفيما يتعلق بهذه الآليات، ألقى قادة عبدة الشيطان خطابات فخمة مؤخرا، وهي الآن تقف وحيدة في موقف السيارات. ولن يقف الأمر عن هذا الحد. إنها مجرد البداية فقط".

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كما لفت قديروف إلى سويّة الانضباط العالي والنظافة في أرض المركز التدريبي، فضلا عن استعداد الموظفين لتادية خدمة الواجب.

وقال: "الجنود ليسوا بحاجة إلى أي شيء هنا، فهم يتدربون بصورة نشطة، ويحسنون مستواهم المهني. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على أراضي المركز لإعادة تأهيل صالة للألعاب الرياضية، بالإضافة إلى ثكنتين عسكريتين".

المصدر: RT