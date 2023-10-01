الآفات تلاحق الباريسيين و"بق الفراش" ينضم إلى الفئران والقمامة في تعكير صفو حياتهم (فيديو)

عادت آفة حشرة بق الفراش للظهور بالعاصمة الفرنسية باريس في عدد من البيوت ووسائل النقل ودور السينما وأكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران بالارتفاع الملحوظ في هذه الظاهرة.

أعلنت الحكومة الفرنسية على لسان ناطقها أوليفييه فيران التفشي الملحوظ لظاهرة "بق الفراش" في باريس وارتفاعها الملحوظ في فرنسا.

وأكد فيران أن هذه المشكلة سبق وأن عاشتها البلاد خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أنها لا تشكل خطرا على الصحة العامة.

كما تهرب المسؤول الفرنسي من السؤال حول طلب الفرنسيين من الحكومة الضغط على شركات التأمين على العقارات لجعلها تتحمل كلفة الاستعانة بشركات متخصصة في تخليص البيوت من حشرة البق، علما أن تكلفتها تصل إلى نحو 3000 يورو.

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تجدر الإشارة إلى أن تلك الآفات التي تلاحق فرنسا عموما ومدينة الأنوار باريس خصوصا، لا تقف عند مسألة البق فقط، إذ شكلت بلدية باريس، في يونيو الماضي، مجموعة عمل حول "التعايش" مع الجرذان بسبب انتشارها الرهيب، وأيضا من أجل تحديد طرق تحسين ظروف المواطنين المعيشية، ووضع تدابير فعالة كي لا تصبح حياة الباريسيين "لا تطاق".

وحينها، ذكر موقع deratisateur.com أنه يسكن حاليا حوالي 5 ملايين من القوارض في العاصمة باريس، أي حوالي اثنين من الفئران لكل مواطن باريسي. دون ذكر القمامة التي أصبحت تزين طرقات وأزقة وأرصفة المدينة.

المصدر: RT