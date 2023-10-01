بوريل يلتقي زيلينسكي في كييف

وصل مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأحد إلى كييف، والتقى الرئيس فلاديمير زيلينسكي، ووزير الخارجية دميتري كوليبا.

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وكبت بوريل في صفحته على منصة "X": "أتشرف بزيارة كييف ولقاء الرئيس فلاديمير زيلينسكي والوزير دميتري كوليبا وحضور مراسم ذكرى الجنود القتلى".

وقال بوريل إن زيارته تهدف إلى التعبير عن دعمه لأوكرانيا.

ووصل بوريل أمس السبت في زيارة غير معلنة إلى مدينة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا، قبل أن يتوجه إلى كييف.

المصدر: نوفوستي