بوريل يصل مدينة أوديسا الأوكرانية في زيارة غير معلنة

أفادت خدمة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، أن رئيس دبلوماسية الاتحاد جوزيب بوريل وصل إلى مدينة أوديسا الأوكرانية في زيارة غير معلنة.

وقالت الخدمة في رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "جوزيب بوريل موجود في مدينة الفخار أوديسا".

وقال بوريل في رسالة مصورة نشرتها الخدمة الصحفية: "وجودي في أوديسا يظهر مدى دعمنا لأوكرانيا عسكريا واقتصاديا من خلال نشاطنا الدبلوماسي والسياسي".

وأدان بوريل في خطابه إعادة توحيد مناطق جديدة مع روسيا، تلك التي جرت قبل عام، والهجمات على البنية التحتية لموانئ أوديسا، كما تحدث علنا عن دعمه لسلامة أراضي أوكرانيا.

وفي وقت سابق، صرح مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالانتخابات في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وغيرها من المناطق المنضمة إلى روسيا حديثا.

وتابع أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالانتخابات في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وأشار إلى "عقوبات" قد تفرض على القيادة السياسية وأولئك الذين شاركوا في تنظيم التصويت.

وقال أيضا إن الاتحاد الأوروبي ينتظر من شركائه الدوليين، ومن ضمنهم جورجيا، بذل جهود "لعزل روسيا" على خلفية النزاع في أوكرانيا.

المصدر: RT