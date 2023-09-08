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بوريل: الاتحاد الأوروبي يتوقع من الشركاء بذل جهود "لعزل روسيا"

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بوريل: الاتحاد الأوروبي يتوقع من الشركاء بذل جهود
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قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي ينتظر من شركائه الدوليين، ومن ضمنهم جورجيا، بذل جهود "لعزل روسيا" على خلفية النزاع في أوكرانيا.

وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفي في تبليسي حيث يقوم بزيارة: "نحن ندعم أوكرانيا وسنواصل دعمها طالما كان ذلك ضروريا".

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وتابع رئيس الدبلوماسية الأوروبية: "ومن المهم للغاية أن يقوم شركاؤنا الدوليون بتنسيق الجهود لعزل روسيا. ولذلك نرحب بجهودكم لمنع التحايل على العقوبات".

المصدر: تاس

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