بوريل: إيران تحتجز دبلوماسيا لدى الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 500 يوم

أكد مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن يوهان فلوديروس، الدبلوماسي السويدي لدى الاتحاد محتجز في إيران منذ أكثر من 500 يوم.

ولدى وصوله إلى اجتماع حول التنمية في مدينة قادس الإسبانية، قال بوريل للصحفيين إن بروكسل تضغط "بلا هوادة" من أجل إطلاق سراح الرجل البالغ من العمر 33 عاما.

ويأتي تأكيد بوريل بعد أن قالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير يوم أمس نقلا عن 6 مصادر مطلعة أن فلودروس والذي يعمل في الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، "معتقل في إيران منذ أكثر من 500 يوم، وتستخدمه إيران كأداة مهمة للحصول على تنازلات من الغرب".

وكان فلودروس قد سافر إلى إيران في ربيع العام الماضي كسائح مع بعض أصدقائه السويديين. وبينما كان عائدا إلى بلاده في 17 أبريل من العام الماضي، تم اعتقاله في مطار طهران.

وأعلنت إيران، الصيف الماضي، من خلال نشر بيان لها، أنها ألقت القبض على مواطن سويدي بتهمة "التجسس"، دون ذكر هوية المعتقل، مبينة أنه قام بعدة رحلات إلى إيران وأن رحلاته إلى مدن مختلفة كانت خارج الوجهات والإجراءات السياحية.

المصدر: "أ ف ب" + RT