سيناتورة أمريكية: بريطانيا ستشعل حربا عالمية ثالثة

قالت عضو الكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين إن بريطانيا بإرسالها قوات إلى أوكرانيا ستشعل حربا عالمية ثالثة.

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وأضافت غرين عبر "x": "بريطانيا ستشعل الحرب العالمية الثالثة. لا تستطيع الولايات المتحدة المشاركة. لا قوات أمريكية! يجب أن ندافع عن حدودنا".

وأضافت أنه يتعين على الولايات المتحدة حماية حدودها بدلا من دعم أوكرانيا.

They are going to start WWIII.



The U.S. cannot participate.



NO AMERICAN TROOPS!



We must defend our own border!!! https://t.co/x8mTBc1IZy — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) September 30, 2023

وكشف وزير الدفاع البريطاني الجديد غرانت شابس، في مقابلة مع صحيفة "تلغراف" أنه سيتم نشر قوات بريطانية في أوكرانيا للمرة الأولى بموجب خطط تتم مناقشتها مع القادة العسكريين.

المصدر: RT