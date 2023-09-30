نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة يذكر بلينكن بالجهة المسؤولة عن تنفيذ عمليات الإعدام في "بابي يار"

ذكر نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي اليوم السبت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الجناة الرئيسيين في مأساة "بابي يار" هم القوميون الأوكرانيون.

وكتب بوليانسكي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا):"على ما يبدو هناك مدافعون عن التواطؤ النازي ليس في كندا فقط، ولكن في الولايات المتحدة أيضا، أنا شخصيا نشأت في الاتحاد السوفيتي وكنا جميعا نعرف عن بابي يار".

وأضاف: "في بلدي لم يتم دفن جرائم النازيين أبدا، على العكس منكم، وإن كتابة مثل هذا المنشور التجديفي تتجاوز أية مفاهيم أولية عن اللباقة والأدب، وخاصة بالنظر إلى أن القوميين الأوكرانيين كانوا الجناة الرئيسيين في هذه المذبحة".

جاء ذلك عقب نشر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلنكن منشورا عبر منصة "إكس" اتهم فيه روسيا بالتستر على مأساة بابي يار.

وتعود أحداث مأساة "بابي يار" لشهر سبتمبر من العام 1941، حيث أطلق النازيون الألمان وشركاؤهم النار على ما يقرب من 34 ألف يهودي من كييف، لتصبح هذه الحادثة "رمزا للهولوكوست في أوروبا الشرقية".

المصدر: RT