قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، إن عدم يقين يلينا زيلينسكايا من أن زوجها سيقضي فترة ولاية رئاسية ثانية، دليل على وقوع مشاكل خطيرة في أوكرانيا.

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وأوضح ريتر في حديث عبر "يوتيوب" بالقول: "ماذا قالت زوجة زيلينسكيا؟ "لست متأكدة مما إذا كان الشعب الأوكراني يريده أن يكون رئيسا"، بشكل سلبي للغاية، أفسر قولها هذا بوجود مشاكل خطيرة في أوكرانيا الآن".

وتوقع ريتر سقوط حكومة زيلينسكي بحلول نهاية الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أن المرحلة الراهنة هي بداية الانهيار السياسي لنظام زيلينسكي.

وفي وقت سابق، شككت يلينا زيلينسكايا في مشاركة زوجها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وشددت على أن هذا سيعتمد على ما إذا كان المجتمع الأوكراني يحتاج إليه كرئيس.

المصدر: نوفوستي