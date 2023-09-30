الدفاعات الروسية تسقط 9 صواريخ "أوراغان" أوكرانية استهدفت مقاطعة بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط تسعة صواريخ أطلقتها قوات كييف من راجمات "أوراغان" على مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم ليلة 30 سبتمبر عند الساعة 3:45 بتوقيت موسكو إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بتسعة صواريخ "أوراغان" على الأراضي الروسية، حيث أسقطت الدفاعات الروسية جميع الصواريخ".

وأكد فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود إسقاط جميع الصواريخ، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار.

كما أسقطت الدفاعات الروسية صباح أمس الجمعة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود.

المصدر: RT