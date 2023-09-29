الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم أوكراني مكثف بالمسيرات على مقاطعتين جنوب روسيا

أسقطت الدفاعات الروسية 10 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة كالوغا الواقعتين جنوب غربي البلاد على الحدود مع أوكرانيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ليلة 29 سبتمبر تم إحباط محاولة جديدة لنظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بطائرات دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية. دمرت دفاعاتنا 11 طائرة مسيرة، واحدة منها فوق مقاطعة كالوغا، و10 فوق مقاطعة كورسك جنوب غربي البلاد".

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المصدر: RT