إضراب شامل في رام الله بعد مقتل فلسطيني (فيديو)

أعلن الإضراب الشامل بمحافظة رام الله والبيرة الفلسطينية اليوم والحداد على الشاب محمد جبريل رمانة الذي توفي أمس الجمعة متأثرا بإصابته بالرصاص الإسرائيلي في جبل الطويل بمدينة البيرة.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في المحافظة.

وكانت حركة "فتح" إقليم رام الله والبيرة، دعت في بيان لها إلى الإضراب الشامل والنفير العام، عقب مقتل رمانة.

وقتل رمانة متأثرا بإصابته بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار صوب مركبة كان يستقلها هو وشاب آخر قرب مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل في مدينة البيرة.

المصدر: RT