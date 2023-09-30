"نيويورك تايمز": مستشفى البنتاغون في ألمانيا يعالج مرتزقة أمريكيين أصيبوا في أوكرانيا

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مستشفى البنتاغون في ألمانيا بدأ استقبال ومعالجة المرتزقة الأمريكيين المصابين في أوكرانيا، ويعاملهم "معاملة العسكريين".

إقرأ المزيد

وكتبت الصحيفة: "بدأ الجيش الأمريكي علاج الأمريكيين الجرحى الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا في مركز لاندستول الطبي الإقليمي".

وأضافت الصحيفة، أن العديد منهم أصيبوا بالقصف الروسي وبعضهم جراء الألغام ما اضطر البنتاغون لتقديم المساعدة الطبية وعلاجهم ومعاملتهم "معاملة الجنود الأمريكيين".

ويشارك آلاف المرتزقة بمن فيهم الأمريكيون والعسكريون المتقاعدون منهم في القتال بصفوف قوات كييف في أوكرانيا.

ويشكو المرتزقة من سوء إدارة الجيش الأوكراني وظروف القتال الصعبة والمختلفة كليا عنها في أفغانستان والشرق الأوسط.

المصدر: نوفوستي