 
مباشر

الخزانة الفيدرلية الروسية تحسن تقديرها لعجز الميزانية الروسية

أخبار العالم

الخزانة الفيدرلية الروسية تحسن تقديرها لعجز الميزانية الروسية
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w4we

اعلنت الخزانة الفيدرالية الروسية أن عجز ميزانية روسيا الاتحادية خلال الفترة من يناير الى أغسطس 2023، تقلص بحسب التقديرات من 4.14 تريليون روبل إلى 2.13 تريليون روبل

وفي وقت سابق، أفادت وزارة المالية في الاتحاد الروسي أن عجز الميزانية الفيدرالية، وفقا للتقديرات الأولية، في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023 بلغ 2.36 تريليون روبل.

وفي الوقت نفسه، بلغ حجم الدخل 16.99 تريليون روبل، وهو أقل بنسبة 3.5% من حجم الدخل المستلم لنفس الفترة من عام 2022.

وبلغت النفقات 19.35 تريليون روبل، متجاوزة أرقام نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 12%.

إقرأ المزيد
الكرملين: الحكومة الروسية لا تجمّل توقعاتها الاقتصادية
الكرملين: الحكومة الروسية لا تجمّل توقعاتها الاقتصادية

ووفقا لبيانات الخزانة، بلغت إيرادات الميزانية الفيدرالية للنصف الأول من العام 16.99 تريليون روبل، والنفقات 19.12 تريليون روبل. وبذلك انخفضت النفقات بمقدار 232 مليار روبل مقارنة بالتقديرات الأولية لوزارة المالية.

وفقًا للقانون الاتحادي "بشأن الميزانية الفيدرالية لعام 2023 ولفترة التخطيط لعامي 2024 و 2025"، يجب أن تصل إيرادات الميزانية الفيدرالية في عام 2023 إلى 26.13 تريليون روبل (17.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، والنفقات 29.05 تريليون روبل ( 19.4٪) من الناتج المحلي الإجمالي).

وبالتالي فإن عجز الموازنة الفيدرالية يجب أن يصل إلى 2.92 تريليون روبل، أو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي منتدى موسكو المالي، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف للصحفيين إن عجز الميزانية الفيدرالية لن يكون أعلى من 2%، وربما أقل من ذلك.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا