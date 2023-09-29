الخزانة الفيدرلية الروسية تحسن تقديرها لعجز الميزانية الروسية

اعلنت الخزانة الفيدرالية الروسية أن عجز ميزانية روسيا الاتحادية خلال الفترة من يناير الى أغسطس 2023، تقلص بحسب التقديرات من 4.14 تريليون روبل إلى 2.13 تريليون روبل

وفي وقت سابق، أفادت وزارة المالية في الاتحاد الروسي أن عجز الميزانية الفيدرالية، وفقا للتقديرات الأولية، في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023 بلغ 2.36 تريليون روبل.

وفي الوقت نفسه، بلغ حجم الدخل 16.99 تريليون روبل، وهو أقل بنسبة 3.5% من حجم الدخل المستلم لنفس الفترة من عام 2022.

وبلغت النفقات 19.35 تريليون روبل، متجاوزة أرقام نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 12%.

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ووفقا لبيانات الخزانة، بلغت إيرادات الميزانية الفيدرالية للنصف الأول من العام 16.99 تريليون روبل، والنفقات 19.12 تريليون روبل. وبذلك انخفضت النفقات بمقدار 232 مليار روبل مقارنة بالتقديرات الأولية لوزارة المالية.

وفقًا للقانون الاتحادي "بشأن الميزانية الفيدرالية لعام 2023 ولفترة التخطيط لعامي 2024 و 2025"، يجب أن تصل إيرادات الميزانية الفيدرالية في عام 2023 إلى 26.13 تريليون روبل (17.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، والنفقات 29.05 تريليون روبل ( 19.4٪) من الناتج المحلي الإجمالي).

وبالتالي فإن عجز الموازنة الفيدرالية يجب أن يصل إلى 2.92 تريليون روبل، أو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي منتدى موسكو المالي، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف للصحفيين إن عجز الميزانية الفيدرالية لن يكون أعلى من 2%، وربما أقل من ذلك.

المصدر: تاس