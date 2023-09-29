بوتين مؤيدا انضمامها لبريكس: قواسم مشتركة بين روسيا وأمريكا اللاتينية وموسكو تريد مساعدة دول القارة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حديثه في المؤتمر البرلماني بين روسيا وأمريكا اللاتينية، أن وجهات النظر السياسية لروسيا ودول أمريكا اللاتينية لديها الكثير من القواسم المشتركة.

وأشار بوتين في المؤتمر الذي يجري بالعاصمة الروسية موسكو، إلى أن أميركا اللاتينية تنتهج سياسة مستقلة وسيكون لها دورا رائدا في السياسة العالمية، مؤكدا أن روسيا مستعدة لبناء تعاون مع دول أميركا اللاتينية على أساس ثنائي وضمن إطار الهياكل الدولية.

وقال الرئيس: "موقفنا الودي تجاه دول المنطقة ينعكس في حقيقة أننا مستعدون دائما لمساعدة أمريكا اللاتينية".

وقال بوتين في المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا - أمريكا اللاتينية": "لقد دعونا وندافع عن أن تكون أمريكا اللاتينية، في وحدتها وتنوعها، قوية ومستقلة وناجحة، ولتحقيق هذه الأغراض، نحن على استعداد لبناء تفاعلات على أساس ثنائي والعمل بشكل وثيق مع رابطات التكامل في منطقة أمريكا اللاتينية، ومع مجتمع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومع التحالف البوليفاري لشعوب أمريكتنا، ومع السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية".

وشدد الرئيس الروسي على أن موسكو ستسعى لإقامة علاقات بين أميركا اللاتينية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتدعم رغبتها في الانضمام إلى "بريكس" كشريك كامل، مشيرا إلى أن "بريكس" ليست تحالفا عسكريا بل منصة لتطوير المواقف على أساس السيادة واحترام بعضنا البعض.

وقال بوتين: "على وجه الخصوص، سوف نساعد في ضمان قيام هذه الهياكل بإقامة علاقات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من الناحية العملية، ومقارنة النهج بشأن القضايا الحالية المتعلقة بالسياسة التجارية، وتنظيم التعريفات، وتشجيع الاستثمار، ونقل التكنولوجيا. وبطبيعة الحال، ترحب روسيا بنوايا انضمام عدد من دول أمريكا اللاتينية إلى مجموعة "بريكس" كأعضاء كاملي العضوية وشركاء".

ووصف تفعيل الشكل البرلماني للعلاقات بين روسيا الاتحادية ودول أمريكا اللاتينية بأنه خطوة جاءت في الوقت المناسب.

وأضاف: "إن دعم المشرعين مطلوب في العديد من القضايا المتعلقة بتوسيع العلاقات متعددة الأوجه بين روسيا وأمريكا اللاتينية. وهذا هو بالضبط ما يهدف إليه المؤتمر الحالي"، وتمنى النجاح للمشاركين في الحدث.

كما أكد أن روسيا مستعدة دائما لمساعدة دول أميركا اللاتينية سواء في حالات الطوارئ أو في مكافحة الجريمة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأمريكا اللاتينية ارتفع بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الماضية، ونمت الصادرات الروسية بنسبة 2.3%.

وقال: "لقد زاد حجم التجارة بين روسيا وأمريكا اللاتينية بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الماضية، ونمت الصادرات الروسية 2.3%، والسلع التي تحتاجها دول أمريكا اللاتينية - القمح والأسمدة والمنتجات النفطية والعديد من السلع الحيوية الأخرى، هذه هي أسواقنا التقليدية بشكل عام".

كما أشار إلى أن مواصلة تطوير التبادلات التجارية المتبادلة يتم تسهيله من خلال التحول الأكثر قوة في التسويات المالية إلى العملات الوطنية، وبناء قنوات الائتمان والتعاون المصرفي، وإنشاء سلاسل نقل ولوجستيات جديدة.

وبدأ المؤتمر البرلماني الأول "روسيا – أمريكا اللاتينية" أعماله اليوم الجمعة ويستمر حتى يوم الاثنين، ويشارك فيه ممثلو أكثر من نصف دول أمريكا اللاتينية.

المصدر: RT